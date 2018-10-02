Семья убитого тремя дочерьми Хачатуряна потребовала отменить освобождение девушек из СИЗО

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Родственники Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняют трех его дочерей, требуют пересмотра ходатайства следствия об отмене их ареста в СИЗО, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В суд поступили жалобы в защиту интересов потерпевших Мусаелян Г.Р. и Хачатурян Н.С., которые просят Мосгорсуд отменить постановление суда об изменении меры пресечения и направить дело на пересмотр", - сказала она. По данным РБК, Наира Хачатурян является сестрой убитого, а Геннадий Мусаелян - ее мужем.

Также в суд поступили и жалобы от адвокатов сестер. Как уточнили защитники, они не оспаривают факт изменения меры пресечения в отношении обвиняемых, однако просят Мосгорсуд смягчить ограничения, установленные судом первой инстанции.

Дата рассмотрения жалоб в Мосгорсуде пока не назначена.

Басманный суд Москвы 27 сентября по просьбе Следственного комитета освободил из-под стражи всех сестер Хачатурян, изменив им меру пресечения на запрет определенных действий - аналогичную домашнему аресту меру, но более мягкую.

Дело сестер Хачатурян

В конце июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями. По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери потерпевшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. Всем троим было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По решению суда они были заключены под стражу.

Девушки признались в убийстве и рассказали, что отец долгие годы издевался над ними. По словам сестер, он не пускал учиться, а дома у него был склад оружия, которым он им постоянно угрожал. Защита сестер также настаивает на том, что убийство было совершено дочерьми в ответ на систематическое морально-физическое насилие со стороны отца, в том числе сексуального характера.

В ходе следствия младшая из сестер Хачатурян была признана экспертами невменяемой в момент совершения преступления, что в дальнейшем может позволить ей избежать уголовной ответственности. Двух старших девушек психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемыми.