Спасатели в шестой раз попробуют пробраться к заблокированным на шахте "Уралкалия" строителям

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Пятый спуск в задымленную шахту "Уралкалия" в Соликамске не принес результатов.

"Пятая попытка не удалась, скоро будет шестая бригада спасателей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора Пермского края Дарья Левченко.

Как сообщалось, в субботу в 10:04 мск на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск - 3" произошло задымление и воспламенение. Работы на стволе выполняла ФГУП "УС-30" (Башкирия). В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность, еще девять оказались заблокированными в шахте.

ЧП на руднике "Уралкалия"

В субботу утром на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло задымление. По данным пресс-службы компании, в зоне задымления оказались девять человек.

В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность.

По данным МЧС, речь не идет о вспышке метана в руднике. Возгорание вызвано строительными работами. Горноспасателям не удается установить связь с рабочими.

На руднике работает следственно-оперативная группа.

В связи с ЧП в сообщении на сайте администрации Соликамска приводится номер телефона "горячей линии" +7 (34253) 7-06-97.