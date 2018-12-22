Главные новости
В РоссииСКР возбудил уголовное дело в связи с аварией на шахте СоликамскаВ РоссииАэродром "Бельбек" принял первые боевые самолеты после реконструкцииВ миреПорошенко подписал закон о переименовании УПЦ
В России

Спасатели в шестой раз попробуют пробраться к заблокированным на шахте "Уралкалия" строителям

Есть обновление от 22:25

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Пятый спуск в задымленную шахту "Уралкалия" в Соликамске не принес результатов.

"Пятая попытка не удалась, скоро будет шестая бригада спасателей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора Пермского края Дарья Левченко.

Как сообщалось, в субботу в 10:04 мск на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск - 3" произошло задымление и воспламенение. Работы на стволе выполняла ФГУП "УС-30" (Башкирия). В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность, еще девять оказались заблокированными в шахте.

ЧП на руднике "Уралкалия"

В субботу утром на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло задымление. По данным пресс-службы компании, в зоне задымления оказались девять человек.

В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность.

По данным МЧС, речь не идет о вспышке метана в руднике. Возгорание вызвано строительными работами. Горноспасателям не удается установить связь с рабочими.

На руднике работает следственно-оперативная группа.

В связи с ЧП в сообщении на сайте администрации Соликамска приводится номер телефона "горячей линии" +7 (34253) 7-06-97.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Пермский край, Уралкалий, Соликамск

Новости по теме

В России
СКР возбудил уголовное дело в связи с аварией на шахте СоликамскаСКР возбудил уголовное дело в связи с аварией на шахте Соликамска
Как сообщили в ведомстве, связи с остающимися под землей девятью горняками до сих пор нетПодробнее
 Аэродром "Бельбек" принял первые боевые самолеты после реконструкцииАэродром "Бельбек" принял первые боевые самолеты после реконструкции
Как отметили военные, теперь севастопольский аэродром готов к приему судов всех типовПодробнее
 На руднике в Соликамске произошло задымлениеНа руднике в Соликамске произошло задымление
В зоне задымления находятся девять человек, сообщили в компании "Уралкалий" Подробнее
 На Сахалине потребовали исключить вопрос о Южных Курилах из переговоров с ЯпониейНа Сахалине потребовали исключить вопрос о Южных Курилах из переговоров с Японией
Митинг в Южно-Сахалинске собрал жителей из разных районов региона и представителей всех партийПодробнее
Пожар на складе пиротехники в Петербурге ликвидированПожар на складе пиротехники в Петербурге ликвидирован
В результате инцидента никто не пострадалПодробнее
 От российских SSJ-100 собрался отказаться единственный европейский эксплуатантОт российских SSJ-100 собрался отказаться единственный европейский эксплуатант
Мексиканская Interjet сократит парк Sukhoi Superjet 100 с 22 до 15Подробнее
 Совет ЕС утвердил продление экономических санкций против России на полгодаСовет ЕС утвердил продление экономических санкций против России на полгода
Власти Евросоюза мотивируют свое решение отсутствием прогресса по минским договоренностямПодробнее
 МИД РФ заявил, что погибший в украинской тюрьме россиянин мог быть убитМИД РФ заявил, что погибший в украинской тюрьме россиянин мог быть убит
Приехавшим в колонию российским дипломатам заявили, что Валерий Иванов получил травмы, упав с лестницы во время замены лампочкиПодробнее
 Браудер заочно арестован в России по обвинению в создании преступного сообществаБраудер заочно арестован в России по обвинению в создании преступного сообщества
По данным следствия, бизнесмен и его сообщники уклонялись от уплаты налогов, похищали бюджетные средстваПодробнее
 Медведев сменил главу РосимуществаМедведев сменил главу Росимущества
Вместо Дмитрия Пристанскова на эту должность назначен Вадим ЯковенкоПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 21 декабря6 фото
21 декабря
Фотохроника 21 декабря
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
"Мисс Вселенная-2018"8 фото
17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСКР возбудил уголовное дело в связи с аварией на шахте СоликамскаВ РоссииАэродром "Бельбек" принял первые боевые самолеты после реконструкцииВ миреПорошенко подписал закон о переименовании УПЦВ РоссииНа Сахалине потребовали исключить вопрос о Южных Курилах из переговоров с ЯпониейВ миреСенат США прекратил обсуждение решения по бюджетуВ миреЭкс-президента Приднестровья приговорили к 16 годам строгого режима

"Уралкалий" остановил рудник Соликамск-3 до окончания спасательных работ

Президент Эстонии отправится в Москву в случае ратификации пограничного договора

Спасатели в шестой раз попробуют пробраться к заблокированным на шахте "Уралкалия" строителям

"Реал" в четвертый раз выиграл чемпионат мира по футболу среди клубов

"Реал" в четвертый раз выиграл чемпионат мира по футболу среди клубовВ финальном матче, который прошел в Абу-Даби, он переиграл клуб "Аль-Айн" из ОАЭ Подробнее

Алена Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию

Алина Загитова стала пятой, Евгения Медведева - седьмой Подробнее

Что произошло за день: суббота, 22 декабря

Заблокированные горняки на соликамском руднике, первые самолеты на аэродроме "Бельбек" и митинг с требованием не обсуждать с Японией вопрос о Курилах Подробнее

Представитель США в коалиции подал в отставку из-за вывода войск из Сирии

Норвежка Рейселанд выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону

Лучшей из россиянок стала Юрлова-Перхт, финишировавшая 25-й Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');