МЧС опровергло версию о взрыве метана на соликамской шахте

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Главное управление МЧС по Пермскому краю опровергло информацию о взрыве метана на Соликамском калийном рудоуправлении-3 (СКРУ-3) Уралкалия, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе краевого МЧС по региону.

"МЧС опровергает информацию о взрыве метана на предприятии (СКРУ-3 Уралкалия - ИФ), - сказал представитель пресс-службы.

По его данным, на месте происшествия на территории шахты в городе Соликамске работают силы и средства МЧС РФ. Спасательные подразделения расширят за счет коллег из Новосибирска.

"В полной боевой готовности пребывают горноспасатели новосибирского отряда МЧС России. Новосибирцы готовы к вылету, - добавил представитель ведомства. - На место спасательных работ также прибыли бригада психологов МЧС России в составе трех человек, бригады врачей Пермского территориального центра медицины катастроф, отделение санавиации Пермской краевой службы спасения, бригады скорой помощи".

В субботу в пресс-службе "Уралкалия" сообщили, что произошло задымление на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3". Как рассказали в компании, в его зоне находятся девять человек - сотрудников подрядной организации.

В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность. Из выведенных на поверхность работников никто не пострадал.

Ранее источник в экстренных службах региона сказал "Интерфаксу", что причиной аварии могла стать вспышка метана, "которая могла произойти как ввиду естественных процессов, так и возможных просчетов в безопасности организации горных работы на месте".

Позже в самой компании "Уралкалий" заявили, что задымление на руднике связано со строительными работами.

В настоящее время спасатели пытаются пробиться к заблокированным на руднике девяти горнякам.