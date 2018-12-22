В "Уралкалии" заявили, что задымление на руднике связано со строительными работами

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Вспышка метана не могла стать причиной задымления на строящемся стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия", сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

"Это не метан. Задымление связано со строительными работами", - сказал он.

В субботу на строящемся четвертом стволе рудника произошло задымление. Объект передан подрядчику, сообщала компания. По данным информированного источника "Интерфакса", работы на стволе выполняет ФГУП "УС-30" (Башкирия).

Как рассказали в "Уралкалии", в зоне задымления находятся девять человек - сотрудников подрядной организации. На объекте работают горноспасатели.

В субботу источник в службе технического надзора региона сказал "Интерфаксу", что причиной аварии могла стать вспышка метана, "которая могла произойти как ввиду естественных процессов, так и возможных просчетов в безопасности организации горных работы на месте".

Позднее источник в оперативном штабе на месте ЧС подтвердил версию компании-владельца: инцидент на руднике в Соликамске мог произойти из-за нарушения подрядчиками техники безопасности.

"Версия о детонации метана не нашла подтверждения, - сказал он. - Предварительно возгорание из-за нарушения техники безопасности подрядчиками при проведении работ".