Новая группа спасателей начала спуск в шахту в Соликамске

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Восьмая группа спасателей отправилась в шахту завершить тушение пожара и попытаться обнаружить девятое тело, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе губернатора Пермского края в воскресенье.

"Сейчас идет спуск. Уже пройдено 170 метров", - сказал собеседник агентства.

"С собой у них три установки пожаротушения. Они будут дотушивать пожар и попытаются обнаружить девятое тело. Предположительно, что оно в той же самой группе, где и шесть тел", - добавил он.

Он уточнил, что в шахте остались отдельные очаги горения общей площадью около 30 кв. м.

Ранее сообщалось об обнаружении тел восьми из девяти заблокированных в шахте горняков.

В субботу утром на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло задымление. По данным пресс-службы компании, в зоне задымления оказались девять человек. Еще восемь рабочих поднялись на поверхность.

По данным МЧС, речь не идет о вспышке метана в руднике. Возгорание вызвано строительными работами.

Горноспасателям не удается установить связь с рабочими, заблокированными в руднике. Уже были предприняты несколько безуспешных попыток пробиться к ним.

Глава компании-подрядчика ФГУП "УС -30", работавшей в шахте, заявил, что кислород в специальных баллонах, которые были у его сотрудников, уже мог иссякнуть.

Губернатор Пермского края Максим Решетников прибыл на место инцидента. Позднее он доложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о ходе спасательной операции, а также о мерах по оказанию помощи пострадавшим в результате инцидента. Медведев подчеркнул, что в случае необходимости федеральные власти окажут всеобъемлющую помощь горнякам и их семьям.

Между тем СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек". Следователи полагают, что находящиеся в зоне задымления люди погибли. На руднике работает следственно-оперативная группа.