Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 декабря

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Спасатели обнаружили тела восьми горняков в шахтном стволе "Уралкалия" в Соликамске. В шахтном стволе остались очаги пожара. Спасательные бригады спускаются туда по очереди. Добраться до тел строителей удалось только с седьмой попытки. Губернатор Пермского края Максим Решетников принес соболезнования семьям и близким строителей.

- Не менее 43 человек стали жертвами цунами в Индонезии. Еще 584 человека получили ранения. Разрушены десятки домов на побережье. Пострадали и здания туристических отелей.

- Роструд напоминает о предстоящих через неделю десятидневных новогодних каникулах. Перед праздниками у россиян будет шестидневная рабочая неделя, зато первая рабочая неделя 2019 года будет трехдневной.

- Мадридский "Реал" выиграл клубный чемпионат мира по футболу. Финальная встреча с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ закончилась со счетом 4:1. Мадридская команда завоевывает этот титул в четвертый раз.