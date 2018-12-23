В шахте в Соликамске обнаружены тела восьми человек

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тела восьми горняков в шахтном стволе "Уралкалия" в Соликамске в воскресенье, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе губернатора.

"Нашли тела восьми человек", - сказал собеседник агентства.

"Первое тело нашли на первом уровне полога, еще одно тело на втором уровне полога и на третьем уровне тела шестерых человек", - добавил он.

В пресс-службе отметили, что остались отдельные очаги пожара.

Спускавшаяся к месту пожара седьмая группа пожарных поднялась, готовится к спуску следующая бригада.

ЧП на руднике "Уралкалия"

В субботу утром на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло задымление. По данным пресс-службы компании, в зоне задымления оказались девять человек. В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность.

По данным МЧС, речь не идет о вспышке метана в руднике. Возгорание вызвано строительными работами. На руднике работает следственно-оперативная группа.

В связи с ЧП в сообщении на сайте администрации Соликамска приводится номер телефона "горячей линии" +7 (34253) 7-06-97.