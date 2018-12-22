"Роскосмос" сообщил о подготовке к четвертому пуску на космодроме "Восточный"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - На космодроме "Восточный" в Амурской области идет подготовка к старту ракеты-носителя "Союз-2.1а" со спутниками "Канопус-В", который запланирован на конец декабря, сообщает госкорпорация "Роскосмос".

В субботу "космическая головная часть состыкована с третьей ступенью ракеты-носителя", говорится в сообщении.

"Общая сборка ракеты космического назначения (РКН) запланирована на 23 декабря. Также 23 декабря состоится заседание государственной комиссии, которая примет решение о готовности РКН к вывозу на стартовый комплекс. При принятии положительного решения вывоз РКН на стартовый комплекс и ее установка в стартовую систему пройдет 24 декабря 2018 года", - рассказали в "Роскосмосе".

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" №5 и №6 запланирован на 27 декабря 2018 года. "Это будет четвертый пуск с нового российского космодрома", - информирует госкорпорация.