В ГИБДД увязали повышение штрафов за скоростную езду с уточнением режимов скорости на дорогах

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Говорить об ужесточении наказания за превышение скорости можно будет только после подготовки стандартов движения по автотрассам, заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

"Снижать ли порог, усиливать ответственность (...) Пока не будет четко нормативно прописаны стандарты движения по дорогам и выбран скоростной режим, нельзя принимать какие-то решения, или они должны быть очень сильно и серьезно взвешены", - сказал Черников в понедельник в интервью радиостанции "Милицейская волна".

По его словам, ГИБДД подготовит предложения по ужесточению ответственности за превышение скорости к 1 марта. "Мы их соответствующим образом будем формировать с учетом социологического опроса, будем срезы делать на разных площадках", - сказал Черников.

Он отметил, что тяжесть последствий от автоаварий напрямую зависит от выбранного скоростного режима. "Скорости, если 60 и 100 км/час возьмем, то это фактически двукратное превышение, а штраф 250 (рублей при погашении в течении 20 дней через портал госуслуг - ИФ), а тяжесть последствий довольно высока. Вот здесь нужно все переосмыслить", - добавил глава ГИБДД.

Ранее сообщалось, что по итогам заседания комиссии под председательством вице-премьера РФ Максима Акимова 29 ноября МВД и Минтрансу было поручено до 1 марта 2019 года представить предложения для назначения административной ответственности за превышение скорости в пределах 10-20 километров в час.