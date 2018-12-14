Правительство подтвердило разработку штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Правкомиссия по обеспечению безопасности дорожного движения предложила ужесточить административную ответственность за превышение установленной скорости движения, подтвердил в четверг сайт российского кабинета министров.

Согласно сообщению, заседание комиссии под председательством вице-премьера РФ Максима Акимова прошло 29 ноября. По его итогам МВД и Минтрансу поручено до 1 марта 2019 года представить предложения по внесению изменений в КоАП, устанавливающих административную ответственность за превышение скорости в пределах 10-20 километров в час.

Кроме того, МВД России совместно с Российским союзом автостраховщиков предстоит до января 2019 года интегрировать информационные базы данных для автоматизированного выявления водителей без полиса ОСАГО, чтобы обеспечить первичную обработку информации в субъектах РФ. Минтрансу и Росавтодору предложено к маю проработать использование инновационных технических средств, включая направляющие устройства из композитных материалов и продольные шумовые полосы, для предупреждения выезда на встречную полосу.

Ранее в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на текст поручений сообщила, что МВД и Минтрансу поручено рассмотреть усиление наказания за нарушение ПДД. В частности, речь идет о штрафе за превышение скоростного лимита на 10 км/ч, езду с нечитаемыми номерами и нарушение правил остановки и стоянки.

Штраф за превышение скорости до 20 км/ч был отменен с 1 марта 2013 года.