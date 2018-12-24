Что произошло за день: понедельник, 24 декабря

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Руководство женской колонии в Мордовии отстранили после сообщений о рабском труде. По данным ФСИН, женщин заставляли работать с 7:00 до 1:00 - обшивать лично начальника колонии, его детей, знакомых коммерсантов. Именно на эту колонию и использование рабского труда заключенных жаловалась пять лет назад участница Pussy Riot Надежда Толоконникова.

- ГИБДД подготовит предложения по ужесточению ответственности за превышение скорости. В ведомстве констатировали, что небольшой штраф не всегда соответствует риску крайне тяжелых последствий.

- Следователи допросили вернувшихся с МКС космонавтов по поводу дыры в "Союзе". Олег Артемьев и Сергей Прокопьев заверили, что практически все, что пишут в социальных сетях, - неправда, и попросили не думать так плохо об экипаже.

- В "Роскосмосе" признали, что финансовое положение корпорации очень тяжелое. Первый заместитель гендиректора компании Максим Овчинников рассказал "Коммерсанту", что у "Роскосмоса" проблемы с исполнением контрактов, в Центре им. Хруничева ожидаются сокращения.

- Вместо Александра Суринова главой Росстата назначен Павел Малков. Теперь уже бывший руководитель ведомства ушел с поста по собственному желанию. Новый глава Росстата рассказал, что он, в отличие от предшественника, не готов однозначно отстаивать идею обязательного участия в переписи населения.

- Очевидцы последствий обрушения сопки в Хабаровском крае, посчитали, что там упал метеорит. Ученые сомневаются и полагают, что речь идет о сходе селя в русло реки Бурея.

- Александр Лукашенко заявил, что Москва отвергла предложения Минска по компенсации за налоговый маневр. По его словам, ему было обещано, что Россия компенсирует потери. В правительстве РФ ответили, что договоренностей не было, стороны лишь условились продолжать диалог. Во вторник, 25 декабря, Лукашенко проведет в России переговоры с Владимиром Путиным.