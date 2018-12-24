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"Яндекс" покажет новогоднее шоу с лидерами поисковых запросов

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Компания "Яндекс" 31 декабря впервые покажет свое новогоднее шоу с артистами, ставшими лидерами пользовательских запросов 2018 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

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"Мы решили сделать собственное шоу и пригласить на него тех, о ком у "Яндекса" чаще всего спрашивали в уходящем году", - сказал коммерческий директор "Яндекса" Леонид Савков, чьи слова приводит пресс-служба компании.

"Яндекс" обещает ток-шоу, стендапы, праздничные киноновеллы и дискотеку. Вести шоу будут Саша Спилберг, Ирина Чеснокова и Илья Соболев. Среди гостей - Катя Клэп, Ида Галич, Вера Брежнева, Ольга Серябкина, Ёлка, Манижа, CYGO, Satyr и другие артисты.

Кроме того, на "Яндексе" уже заработал круглосуточный праздничный канал с новогодними фильмами и мультфильмами от "Карнавальной ночи" и "Иронии судьбы" до "Ёлок" и "Смешариков", которые демонстрируются в формате DeepHD .

Праздничное шоу и новогодний канал покажет сервис "Яндекс.Эфир".

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