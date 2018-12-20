Госдума отказалась от новогоднего корпоратива

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Новогоднего корпоратива для депутатов в этом году не будет, сообщила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

"Новогоднего корпоратива в Государственной Думе не запланировано и не будет", - сказала Савастьянова журналистам в четверг.

Осенняя сессия Госдумы закончилась, но это не означает, что у депутатов начались каникулы, подчеркнула она.

"Мы продолжаем свою работу. Парламентарии выехали в регионы, чтобы до конца года успеть завершить запланированные дела для своих избирателей", - заявила Савостьянова.

19 декабря состоялось закрытие осенней сессии Госдумы.

Как отмечают думские старожилы, депутатские корпоративы были традиционными для шестого созыва. На них не только приглашали артистов, но депутаты демонстрировали и свои таланты. Тем более, что в их среде в то время были Иосиф Кобзон, Мария Максакова, исполнявшая дуэтом песню про "погоду в Думе" со спикером прошлого созыва Сергеем Нарышкиным.