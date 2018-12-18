Что смотреть на Новый год

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Телеканалы готовят новогоднюю программу: Первый канал обещает известных поп-исполнителей и модный рэп, НТВ соберет на "Квартирнике у Маргулиса" рок-звезд отечественной сцены, а "Россия-1" встретит праздник традиционно с "голубым огоньком".

Первый канал закрепит прошлогодний эксперимент – новогодний концерт снимают не в студии, как было много лет подряд, а "на натуре". "Вместо сцены с искусственными елками и столиками, погребенными под горами конфетти – сказочно красивая зимняя Москва", - обещают на телеканале.

В главную ночь года телезрители Первого услышат любимые шлягеры, популярные хиты и неожиданные дуэты. Так, анонсирован дуэт певицы Жасмин и фигуристки Татьяны Навки, которые исполнят песню на Триумфальной площади, а семейная пара Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева споют на катке в ВДНХ. В программе заявлены Кристина Орбакайте, Григорий Лепс, Ани Лорак, Дима Билан, Полина Гагарина, Вера Брежнева, Стас Михайлов, группы Любэ и "Ленинград" и многие другие.

Молодежной аудитории канала обещают "модный рэп", в частности на фоне урбанистического Москва-Сити выступит рэп-исполнитель Баста, а начинавшая как R&B исполнительница Елка прогуляется по "аэропорту Шерементьево". Также певица Монеточка исполнит песню, катаясь на рождественской карусели на Манежной площади. Для любителей классической музыки оперная дива Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым выступят в привычном антураже Большого Театра.

Не уступит выступлениям артистов и художественная часть праздника: зрителям обещают "шикарные панорамные виды заснеженной Москвы и захватывающие дух пролеты над мостами, дворцами и площадями, снятые квадрокоптерами".

НТВ, наоборот, намерено отметить новогоднюю ночь в домашней обстановке. На "Квартирнике НТВ у Маргулиса" обещают устроить вечеринку, "где не будет места попсе и гламуру". Телеканал обещает концертную программу с живым звуком, на которой выступят гуру отечественной рок-сцены: Гарик Сукачев, Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, Сергей Галанин, Сергей Чиграков, группы "Чайф", "Крематорий" и другие. Не обойдет канал и молодых, но уже успевших себя зарекомендовать, рок-музыкантов, среди которых Animal ДжаZ, Louna, Женя Любич, Jukebox Trio.

Рок-исполнители тоже грозят собраться в неочевидные дуэты. Например, Алена Свиридова споет с Пауком, группа "Би-2" исполнит песню с Нейромонахом Феофаном, а Jukebox Trio – с Борисом Гребенщиковым и оркестром волынщиков.

На одну сцену с рокерами выйдут и популярные артисты. Причем многие из них придут семьями, так Иван Охлобыстин будет с дочерью, Дмитрий Харатьян с сыном, а Андрей Мерзликин с женой и тремя детьми. Свою песню споет и Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, который, проехав 22 города страны, финиширует в эфире телеканала. Ведущий Евгений Маргулис тоже обещает взять в руки гитару и вместе с Андреем Державиным и Сергеем Чиграковым исполнить одну из самых известных рок-баллад.

Праздничная программа на "России 1" начнется с "Новогоднего парада звезд", в котором примут участие Полина Гагарина, Сосо Павлиашвили, Стас Пьеха и другие. Ведущие парада – Филипп Киркоров и Николай Басков, которые, по словам представителя телеканала, в определенный момент переоденутся в героев программы "Спокойной ночи, малыши" Филю и Степашку и придут в гости к Николаю Валуеву.

Сразу после парада в эфире покажут мюзикл "Золушка", снятый по мотивам одноименного фильма 1947 года. Роли Золушки и принца сыграют экс-участница Comedy Woman Наталья Медведева и певец Сергей Лазарев.

"И наконец, главное событие новогодней ночи – "Новогодний Голубой огонек на Шаболовке". Весь цвет современной эстрады и телевидения в необычных дуэтах и ансамблях исполнят хиты и шлягеры всех времен. Лев Лещенко и Алсу, Тамара Гвердцители и Александр Коган, Андрей Малахов и Ани Лорак, Нонна Гришаева и Александр Олешко. И, пожалуй, самый неожиданный дуэт этого вечера Евгений Петросян и Ольга Бузова", - рассказали в пресс-службе.

РЕН ТВ обещает 25-часовой музыкальный марафон "Легенд Ретро FM", который попадёт в "Книгу рекордов России". По словам пресс-службы канала, "событие будет зафиксировано как самое длинное в мире караоке-шоу". В рекордном марафоне примут участие Boney M, "Рикки и Повери", Си Си Кетч, "Браво", Джанни Моранди, Аль Бано, "Рикки и Повери", Ace Of Base, "Арабески", "Чингис-хан", Army of Lovers, "Ласковый май", Юрий Антонов, Валерий Леонтьев, Михаил Боярский, Лайма Вайкуле и другие звёзды мировой и российской эстрады.

На ТНТ в новый год будет караоке-баттл с командами Comedy Club и Comedy Woman, актеров и музыкантов. Среди резидентов клуба Гарик Мартиросян и Руслан Белый, в команде актеров Марина Александрова и Яна Кошкина, известные по сериалу "Домашний арест", а также актеры "Универа". От музыкантов будут участвовать Пелагея, Сергей Жуков, Анна Седокова и другие. Победители баттла, которого выберет жюри в лице Михаила Галустяна и Семена Слепакова, отправятся на концерт Эда Ширана в Милан.

На "Дожде" решили поддержать одну из ключевых тем уходящего года – волну запретов рэп-концертов. В новогоднюю ночь там покажут концерт рэперов в поддержку Хаски "Я буду петь свою музыку", который прошел в ноябре в Москве. Также телеканал покажет документальный фильм "После лета" Кирилла Серебренникова, который расскажет о реальных персонажах фильма "Лето".