Уполноченный по правам человека получила за год почти 600 обращений из-за рубежа

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила в 2018 году около 600 обращений с жалобами и просьбами о помощи от находящихся за рубежом соотечественников, при этом наибольшее количество заявлений поступило из Украины, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

"Российские граждане, попавшие за границей в непростые ситуации, в 2018 году активно обращались за поддержкой к правозащитнику Татьяне Москальковой. В пресс-службе омбудсмена рассказали (...) что в общей сложности "было зафиксировано 597 обращений"", - говорится в публикации.

При этом в аппарате омбудсмена изданию пояснили, что из 597 обращений 181 заявление поступило из Украины, 66 - из Казахстана, 39 - из Белоруссии, 37 - из Азербайджана, 35 - из Узбекистана, 29 - из США.

"Жалобы касались в первую очередь уголовно-процессуального законодательства (154 обращения) и миграции населения (146). Много запросов попало в категорию уголовно-исполнительного законодательства (56). Здесь речь идет об условиях содержания в изоляторах временного содержания, следственных изоляторах, а также в исправительных учреждениях. Все запросы прорабатываются индивидуально", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно статистике, которую газете также предоставили в аппарате уполномоченного РФ, жалобы из Украины касаются в основном условий содержаний в изоляторах и тюрьмах, а также вопросов дознания и предварительного следствия, пересмотра приговоров и сроков содержания под стражей.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с изданием отметил, что в комитет жалобы в большей степени поступают из тех регионов, где сейчас введено военное положение.

"На Украине жестко преследуются наши соотечественники. К лицам, которые по надуманным причинам задерживаются как пособники Кремля, а у них используется именно такой термин, не пускают адвокатов, эти люди содержатся в плохих условиях", - сказал Водолацкий.

В статье также отмечается, что лидерство США среди западных стран по количеству обращений соотечественников к российскому омбудсмену обосновано стремлением Вашингтона навязывать практику экстерриториальной юрисдикции.