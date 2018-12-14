Москалькова сочла полезным закон о "неуважительных публикациях" в интернете

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Предложение законодателей наказывать за выражение в интернете неуважения к органам власти и обществу может быть полезным, если четко прописать понятийный аппарат, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Очень важно, чтобы четкие понятийные аппараты были ясны правоприменителям, идея сама хороша с точки зрения ее востребованности обществом, потому что постоянно об этом идет речь", - сказала Москалькова журналистам.

По ее словам, важно, чтобы нормы закона были сформулированы таким образом, чтобы не допускать двояких трактовок.

Пакет законопроектов о штрафах или административном аресте за распространение в интернете материалов, в неприличной форме выражающих неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ и органам власти, был внесен в Госдуму в среду.