Москалькова выступила против запретов рэп-концертов, не нарушающих "принципы нравственности"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Рэп-музыку нельзя запрещать, она должна иметь право на существование, если не нарушает законы и принципы нравственности, считает уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

"Часть старшего поколения всегда отрицательно воспринимала и будет воспринимать новые формы в искусстве. Достаточно вспомнить такие, уже ставшие классикой явления, как джаз и рок, такие имена, как Хлебников, Кандинский, Маяковский, Скрябин", - сказала Москалькова, слова которой приводят в пресс-службе уполномоченного.

Она отметила, что, как и в любом виде деятельности человека, в искусстве возникают новые виды и формы.

"Некоторые из них выдерживают проверку временем, некоторые отмирают, но это не означает, что их нужно запрещать, тем более, когда на них есть общественный запрос у молодежи. Ведь если запретить сцену - будут петь на улицах, в подворотнях, что будет только способствовать маргинализации этого направления творчества. Да и вообще, как можно что-то запретить в век Интернета?" - подчеркнула омбудсмен.

Москалькова сообщила, что с вопросом о том, не нарушают ли права человека запреты местных властей на проведение концертов ряда рэперов, к ней на встречах с молодежью неоднократно обращались школьники и студенты.

"Если эти тексты не нарушают общепринятых принципов нравственности, не являются экстремистскими, не разжигают расовую или религиозную ненависть, они имеют полное право на существование и публичное исполнение. На вопрос же являются ли они новым словом в искусстве, может ответить только время", - сказала уполномоченный.

В минувшую субботу на заседании Совета по культуре и искусству президент РФ Владимир Путин заявил, что считает бесперспективным метод "хватать и не пущать" в ситуации с запретом молодежных концертов. Он добавил, что этот вопрос будет обсуждаться с участием администрации президента и представителей Минкультуры.