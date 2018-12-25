Прокуратура обжаловала приговор ульяновским врачам за смерть пациентки от формалина

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Засвияжского района Ульяновской области внесла апелляционное представление на приговор группе врачей местной больницы, которым суд ограничил свободу после гибели пациентки от введения токсина в организм вместо физраствора.

"Учитывая, что один из подсудимых был оправдан, кроме того, прокуратура настаивала на реальном лишении свободы и признании виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч.3 ст.285 УК РФ), внесено апелляционное представление на приговор медикам в областной суд", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе прокуратуры региона во вторник.

Кроме того, идет онлайн-сбор подписей под петицией с требованием пересмотреть судебное решение по делу "формалиновых медиков". За две недели обращение поддержали свыше 2,8 тыс. пользователей.

В начале декабря трем медикам - медсестре, завотделением гинекологии и врачу-акушеру - было назначено наказание в виде ограничения свободы сроками от 2 лет 9 месяцев до 2 лет и 11 месяцев с лишением права заниматься медицинской деятельностью на три года каждому.

Один из обвиняемых - анестезиолог-реаниматолог - был оправдан.

По версии обвинения, после проведения плановой хирургической лапараскопической операции фигуранты дела ошибочно ввел в организм 28-летней пациентки раствор формалина. Пациентка в тяжелом состоянии была транспортирована в Москву, однако там скончалась.

Впоследствии заместитель министра здравоохранения Ульяновской области был освобожден от должности после несвоевременного оказания финансовой помощи семье погибшей пациентки.