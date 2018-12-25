Акушер-гинеколог из Самары признана виновной в гибели роженицы

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Суд признал акушера-гинеколога из роддома в Самаре виновной в гибели женщины, скончавшейся в 2016 году после рождения тройни, сообщает областное управление СК.

"Следствие и суд установили, что 21 апреля 2016 года в больницу города Самары поступила женщина, с диагнозом: "Беременность 31-32 недель". 10 мая 2016 года ей проведена операция: "Ретровезикальное кесарево сечение". В результате данной операции извлечены 3 живых недоношенных ребенка. Через несколько дней состояние пациентки ухудшилось, а 13 мая 2016 года она была переведена в реанимацию", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что только 18 июня 2016 года потерпевшей была проведена операция. 24 августа 2016 года женщина переведена на лечение в другую больницу, где она скончалась 6 сентября 2016 года.

"По версии следствия, лечение, проводимое в мае 2016 года лечащим врачом, не соответствовало имеющемуся у женщины заболеванию, не предотвратило развитие опасных для жизни последней осложнений, усугубило тяжесть состояния потерпевшей, что привело впоследствии к ее смерти", - отмечается в сообщении.

Суд приговорил акушера-гинеколога к 2 годам ограничения свободы, но врач освобождена от наказания в связи с истечением срока давности.