Россельхознадзор заявил о потере бюджетом 10-17 млрд руб. из-за молочного фальсификата

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет теряет миллиарды рублей в год из-за фальсификата молочной продукции, по которому уплачивается НДС по льготной ставке в размере 10% вместо стандартных 18%.

"Только недоплата НДС - примерно от 10 до 17 млрд рублей", - сказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью "России 24".

Это приблизительная оценка, подчеркнул он. "Считали очень поверхностно, из средней цены (молочной продукции - ИФ)", - отметил глава Россельхознадзора.

НДС для продукции из натурального молока исчисляется по ставке 10%, с использованием растительных жиров - 18%, напомнил он.

Ранее в ноябре Минсельхоз сообщил, что по итогам проверки молока и молочной продукции в розничных торговых сетях доля фальсифицированной молочной продукции на рынке РФ была оценена в 8-12%. Проверка проводилась с участием Россельхознадзора, Роспотребнадзора и Роскачества.