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Беглов принял отставку вице-губернаторов Петербурга Албина и Мокрецова

Ранее Албин отказался работать с задавшей вопрос Путину дольщицей и заявил, что готов уйти в отставку "за свою несговорчивость"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернаторов Игоря Албина и Михаила Мокрецова, сообщила пресс-служба Смольного.

Координация и контроль за деятельностью блока, который курировал Албин, временно возложены на вице-губернатора Николая Бондаренко.

Координация и контроль за деятельностью блока, который курировал Мокрецов, временно возложены на вице-губернатора Сергея Мовчана. С 27 декабря непосредственное руководство комитетом имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга, которое осуществлял Мокрецов, будет исключено из полномочий вице-губернатора, отвечающего за решение вопросов имущественного блока. Временное исполнение обязанностей КИО возложено на заместителя председателя комитета Александра Германа, говорится в сообщении.

Албин с ноября 2014 года отвечал за решение вопросов капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры, градостроительства, выявления, учета, сохранения, популяризации государственной охраны объектов культурного наследия, транспорта, энергетики, тарифного регулирования.

Мокрецов возглавлял финансовый блок правительства Петербурга, отвечал за решение вопросов экономического планирования, учета государственного имущества города, инвентаризации мониторинга земель, землеустройства, вопросов, связанных с осуществлением государственного управления в сфере имущественных отношений, управлением федеральной собственностью, налоговой, финансовой политики, разработки и исполнения бюджета города. С августа 2017 года Мокрецов одновременно возглавлял комитет имущественных отношений Петербурга.

Накануне со своей должности ушла председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк. После назначения Беглова врио губернатора также ушли с должностей начальник аппарата Давид Адамия и председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леонид Богданов.

Конфликт с дольщицей

На прошлой неделе вице-губернатор Албин обвинил во лжи и самопиаре представительницу обманутых дольщиков Аллу Андрееву, упомянувшую его в ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

"Пользуясь случаем, хочу сказать, что работать с Аллой Андреевой по проблемным объектам долевого строительства ни я, ни Женя Барановский (заместитель председателя комитета по строительству - ИФ), ни Алексей Золотов (руководитель аппарата Албина - ИФ) не будем. Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку. Затронуты честь и достоинство мои и моих коллег", - написал он в фейсбуке в пятницу.

Вице-губернатор отметил, что Андреева является "сомнительным журналистом", и заявил, что не смог найти ни одной ее публикации.

В ходе пресс-конференции Путина 20 декабря вопрос президенту задала Алла Андреева, активистка сообщества обманутых дольщиков ГК "Город". Она рассказала президенту о проблемах обманутых дольщиков в Петербурге, попросив обратить внимание на расследование дела об убийстве ее мужа осенью 2015 года, которое она связывает со своей деятельностью как активиста. Андреева также отметила недостаточную эффективность работы городских чиновников.

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Теги: Петербург, Александр Беглов

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