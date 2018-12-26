Песков не увидел связи между отставкой вице-губернатора Петербурга и жалобой Путину на него

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Отставка вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина не связана с жалобой в его адрес, прозвучавшей на большой пресс-конференции президента РФ, заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уход Албина в отставку не связан с эпизодом на пресс-конференции, когда на вице-губернатора пожаловалась представительница дольщиков города. "Нет. Никак не связано. Это вопрос исключительно мэрии Санкт-Петербурга", - приводит в среду слова Пескова радиостанция "Говорит Москва".

Ранее в среду врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку двух вице-губернаторов - Михаила Мокрецова и Игоря Албина.

В ходе пресс-конференции президента 20 декабря активистка из Санкт-Петербурга, защищающая права дольщиков, представившись журналисткой, пожаловалась президенту на проблемы, возникшие у участников долевого строительства, и обвинила в нарушениях вице-губернатора Петербурга. Президент тогда поручил врио губернатора лично встретиться с ней.

Однако вице-губернатор Албин обвинил во лжи и самопиаре представительницу обманутых дольщиков Аллу Андрееву, упомянувшую его в ходе ежегодной пресс-конференции президента. Он заявил, что не будет с ней работать, добавив, что "готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку".