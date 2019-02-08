Экс-начальник курганской полиции назначен главой антиэкстремистского главка МВД

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Бывший начальник полиции Кургана Олег Ильиных назначен главой антиэкстремистского главка МВД РФ. Соответствующий указ президента РФ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Ранее о том, что Ильных может возглавить антиэкстремитский главк ведомства, "Интерфаксу" сообщал осведомленный источник. Его предшественник Тимур Валиулин подал в отставку в декабре 2018 года.

Тем же указом врио начальника миграционного главка ведомства Валентина Казакова назначена начальником управления.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк и экс-начальник полиции Санкт-Петербурга Сергей Умнов назначены помощниками министра.

Кроме того, президентским указом освобожден от должности начальник управления экономической безопасности столичного главка МВД Сергей Солопов.