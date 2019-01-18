Беглов уволил четверых вице-губернаторов Петербурга

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от государственной должности четверых вице-губернаторов, сообщение служба Смольного в пятницу.
Свои должности по собственному желанию покинули вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Александр Говорунов и вице-губернатор Михаил Кучерявый, говорится в сообщении.
Кроме того, Беглов освободил от государственной должности вице-губернаторов Константина Серова и Сергея Мовчана, назначив их советниками губернатора Санкт-Петербурга.