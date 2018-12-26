Россиянам рекомендовали не доедать салаты после Нового года

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Новогодний оливье не стоит хранить больше суток, а по нормам Роспотребнадзора готовые салаты можно есть только в течение двух часов после приготовления, рассказали в среду главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев и начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

"В преддверии праздников, в преддверии оливье мне хочется напомнить, что оливье нельзя долго хранить. Его нельзя хранить без холодильника, и столько водки не выпить, чтобы продезинфицировать себя после этого оливье. Беда в том, что до Нового года остались считанные дни, а мы до сих пор работаем почти с максимальной нагрузкой. И этот рост госпитализации пациентов нас очень беспокоит, особенно в преддверии праздников, когда начинают доедать то, что готовят, а после прибывают к нам", - сказал Яковлев.

Он уточнил, что срок хранения готовых блюд зависит от качества продуктов, однако в любом случае не рекомендуется хранить новогодние салаты в холодильнике дольше суток.

"Важна также умеренность в еде, потому что существует минимальная инфицирующая доза, и если вы съели немного (зараженного продукта - ИФ), можете и не заболеть", - добавил Яковлев.

Представитель Роспотребнадзора уточнила, что по нормативам ведомства срок хранения готовых салатов составляет всего два часа.

"Есть общее правило: если готовое блюдо не подвергается повторной термической обработке, а это касается оливье, винегрета, любого другого салата, - после того, как блюдо приготовлено, его срок реализации составляет всего лишь два часа, поскольку стерильных продуктов нет вообще. В течение двух часов это должно быть съедено, дальше уже нет гарантии от пищевого отравления", - сказала она.

Роспотребнадзор также призвал внимательнее относиться к условиям хранения и приготовления продуктов.

"Многие люди не придают большого значения условиям хранения пищевых продуктов у себя дома. Приходят из магазина, берут упаковку с яйцами и ставят на тот стол, за которым принимают пищу или рядом с сыром и маслом. На яйце всегда может быть сальмонелла, она может попасть на другой продукт и на нем размножиться", - отметила Чхинджерия.