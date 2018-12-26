Роскачество рассказало, как выбрать мандарины к новогоднему столу

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Самыми сочными мандаринами на российских прилавках оказались абхазские (уншиу), самыми сладкими - сортов муркотт и клементин, сообщило Роскачество по итогам исследования качества и безопасности мандаринов.

В Роскачестве по результатам тестов отметили, что в выпущенных в продажу мандаринах нет ГМО, нитратов, тяжелых металлов или радионуклидов. Однако были выявлены следы пестицидов в разрешенных пределах, наибольшая их концентрация в кожуре. Многие плоды попавшие на проверку, оказались "нездоровыми" - незначительно пораженными гнилью или грибком.

Как выяснило Роскачество, большинство мандаринов в продаже, за исключением абхазских, покрыты воском, но в ведомстве призвали этого не опасаться. "Он (воск - ИФ) был разрешен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) как покрытие фруктов и овощей для сохранения их внешнего вида и предотвращения появления плесени при транспортировке, хранении и продаже".

Роскачество также посоветовало не оценивать свежесть мандаринов по листочкам, так как последние могут долгое время оставаться зелеными, лишь постепенно засыхая. Также специалисты рассказали, что зеленые мандарины не обязательно кислые: они могли дозреть уже в процессе транспортировки, при этом кожура не изменяется в цвете. В ведомстве также отметили, что если между мякотью и кожурой мандарина слишком много воздуха, это может быть признаком несвежести плода. Такие мандарины называют "пухлыми".

В Роскачестве предупредили, что продавцы нередко за абхазские выдают мандарины других сортов, например, клементины - гибрид апельсина и мандарина.