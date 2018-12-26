Путин назвал комплекс "Авангард" неуязвимым для нынешних и будущих систем ПВО и ПРО

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Новая гиперзвуковая система "Авангард" неуязвима для нынешних и будущих систем ПВО и ПРО, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Новая система "Авангард" неуязвима для сегодняшних и перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника. Это большой успех и большая победа", - сказал Путин после проведения успешных испытаний межконтинентальной стратегической системы "Авангард".

Он отметил, что испытания завершились в среду полным успехом. "Это испытание только что завершилось полным успехом. Подтверждены все тактико-технические данные", - сказал президент.

"В 2019 году на вооружение российской армии поступит новая межконтинентальная стратегическая система "Авангард". Будет развернут первый полк в ракетных войсках стратегического назначения", - отметил он.

По мнению Путина, это большое событие в жизни Вооруженных сил РФ и страны в целом. "У России появился новый вид стратегического оружия", - подчеркнул он.

Как сказал Путин, завершающие испытания этой гиперзвуковой системы были подготовлены и проведены по его поручению предприятиями промышленности и министерством обороны.

Ранее в среду министерство обороны РФ провело зачетные летные испытания, в ходе которых прошел успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае.

В ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона.