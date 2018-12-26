Минобороны опубликовало видео испытательного пуска ракеты "Авангард"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны РФ в среду опубликовало на своем канале в YouTube видео запуска нового российского оружия - гиперзвуковой системы "Авангард".

Пуск ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком был осуществлен в среду из позиционного района Домбаровский. Условная цель поражена на полигоне Кура в Камчатском крае.

Президент РФ, лично следивший за пуском в Национальном центре управления обороной, сообщил, что испытания завершились полным успехом и ракета поступит на вооружение в следующем году.

"Новая система "Авангард" неуязвима для сегодняшних и перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника. Это большой успех и большая победа", - сказал Путин.