Минобороны провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ по поручению президента России, Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина провело в среду зачетные летные испытания, в ходе которых осуществлен успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, сообщила журналистам пресс-служба Кремля.

"Путин прибыл в Национальный центр управления обороной и дал команду приступить к испытаниям", - рассказали в пресс-службе.

"Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае", - уточнили в Кремле.

"В ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона", - сообщили в пресс-службе.

"Путин поблагодарил создателей "Авангарда", участников испытаний и министерство обороны с отлично проведенной работой", - добавили в Кремле.

Программа зачетных летных испытаний выполнена

"Программа зачетных летных испытаний выполнена в полном объеме, что позволяет в установленные сроки поставить комплекс "Авангард" на вооружение РВСН", - сообщили в пресс-службе.

Возможности испытанного планирующего крылатого блока ракеты системы "Авангард" позволяют обходить зоны действия информационных и огневых средств противоракетной обороны, что обеспечивает эффективное преодоление всех существующих и перспективных систем ПРО.

Новое стратегическое оружие

Путин 1 марта сообщил, что в России началось серийное производство новейшего стратегического оружия - комплекса "Авангард". "Предприятия промышленности России приступили к серийному производству этой системы, этого еще одного нового вида стратегического оружия России. Мы назвали его "Авангард", - сказал Путин в послании Федеральному собранию.

"Уверяю вас, все это есть в наличии и хорошо работает", - заявил Путин.

"От существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз", - сообщил президент РФ.

"При движении к цели планирующий крылатый блок, как я и говорил в 2004 году, осуществляет глубокое маневрирование как боковое, причем на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны", - сказал тогда Путин.

"Использование новых композитных материалов позволило решить проблему длительного управляемого полета планирующего крылатого блока практически в условиях плазмообразования. Он идет к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600-2000 градусов по Цельсию. Крылатый блок при этом надежно управляется", - сказал Путин.

Тогда же командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что "Авангард" станет эффективным ответом на развертывание американской ПРО. Командующий РВСН заявил, что от традиционных боевых блоков, осуществляющих полет к цели по баллистической траектории, планирующий крылатый блок отличается тем, что траектория его полета проходит на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы.

Позже было объявлено о заключении контракта на серийное производство "Авангардов".