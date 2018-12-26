Вексельберг сообщил о планах поехать на форум в Давос

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, которого организаторы Всемирного экономического форума сначала решили не приглашать в Давос из-за американских санкций, но затем передумали, собирается принять участие в этом мероприятии.

"Планирую", - сказал он журналистам в ответ на вопрос о поездке на форум в Давос.

Ежегодная сессия ВЭФ пройдет в Давосе 22-25 января. В начале ноября стало известно, что три российских завсегдатая форума - глава ВТБ Андрей Костин, Олег Дерипаска и В.Вексельберг, подпавшие под американские санкции, были проинформированы организаторами, что их участие в мероприятии "не приветствуется". Это поставило под сомнение участие в форуме и российских чиновников: премьер Дмитрий Медведев заявил, что, если решение не будет пересмотрено, официальной делегации РФ в Давосе не будет вообще.

В середине декабря стало известно, что запрет на участие российских бизнесменов снят. В связи с этим официальная делегация из России отправится в Давос, а ее состав определится позднее. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не исключил и участия в форуме российского президента, который уже много лет не посещал Давос.