Дерипаску лишили права на бесплатный проезд в автобусах Саяногорска

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Совет депутатов Саяногорска в Хакасии во вторник лишил ряда льгот почетных граждан города, в числе которых - бизнесмен Олег Дерипаска.

Как пояснил замглавы Саяногорска по ЖКХ и транспорту Сергей Борисов, органы местного самоуправления, в бюджетах которых доля дотаций превышает 20%, не имеют права исполнять расходные обязательства, не связанные с исполнением муниципальных полномочий. Начиная с 2019 года под эту категорию подпадает город Саяногорск.

"Хочу подчеркнуть, что эта мера является вынужденной, ни у кого нет цели как-то ущемить наших почетных граждан. Я думаю, когда ситуация изменится, можно вернуться к этому вопросу", - заявил Борисов.

В настоящее время почетные граждане Саяногорска имеют право на бесплатный проезд в муниципальном транспорте и на освобождение от платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах социальной нормы.

Дерипаска был удостоен звания "Почетный гражданин города Саяногорска" в 2000 году, будучи президентом компании "Русский алюминий". В Саяногорске имеется три завода "РусАла" - Хакасский и Саяногорский алюминиевые заводы, а также предприятие "Саянал".

Почетными гражданами Саяногорска являются 17 человек. Помимо ветеранов и Дерипаски, в их числе - гендиректор ООО "Русские машины" Олег Буркацкий, ранее возглавлявший Саяногорский алюминиевый завод.