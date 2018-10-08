СМИ сообщили о заморозке активов Дерипаски в США

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Власти США в рамках действующих санкций заморозили американские активы российского бизнесмена Олега Дерипаски, в частности, принадлежащие ему дома в Вашингтоне и Нью-Йорке, сообщает в понедельник газета New York Post со ссылкой на представителей Минфина США.

"Вашингтон заморозил активы Дерипаски в США, включая большие особняки на Манхэттене и в Вашингтоне. По информации представителей Минфина, федеральные власти также ведут с ним переговоры о том, чтобы он отказался от некоторых своих проводимых из Европы операций, чтобы эти операции не оказались под санкциями", - пишет издание.

New York Post отмечает, что дом в одном из престижных районов Нью-Йорка Дерипаска купил в 2008 году за $42,5 млн. Данных о вашингтонском особняке газета не приводит.

Дерипаска оказался в числе российских бизнесменов, против который Минфин США ввел санкции в апреле 2018 года. В рамках ограничительных мер "все активы этих физических лиц и компаний, находящиеся в юрисдикции США, а также любых других юридических лиц, которые проводят операции с компаниями, попавшими под действие санкций, заморожены, и гражданам США запрещено заключать с ними сделки".