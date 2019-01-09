Экономика

Демократы попросили не снимать санкции с En+, "Русала" и "Евросибэнерго"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Группа демократов, возглавляющих семь комитетов Палаты представителей Конгресса США, обратилась с письмом к Минфину США с просьбой отложить решение о смягчении санкций в отношении компаний Олега Дерипаски En+ , "РусАл" и "Евросибэнерго".

"Мы просим, чтобы вы были доступны для встречи со всеми заинтересованными членами в подходящей обстановке для полного обсуждения всех аспектов соглашения, прекращения санкций и влияние этих решений на усилия США по прекращению пагубной деятельности России, направленной на нашу страну", - следует из письма конгрессменов министру финансов США Стивену Мнучину.

Согласно документу, законодатели не получили достаточно времени, чтобы изучить вопрос, насколько оправдано снятие санкций с компаний Дерипаски.

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"Уведомление Конгрессу было доставлено непосредственно перед уходом на длительный перерыв в работе, в течение которого произошел "шатдаун" правительства, что затрудняет завершение нашего рассмотрения этого вопроса в течение 30-дневного периода, предусмотренного CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки через санкции" - ИФ)", - говорится в письме конгрессменов.

Конгрессмены также обращают внимание на то, что соглашение сохраняет за Дерипаской значительную долю владения в EN+, а также на участие в сделке находящегося под секторальными санкциями ВТБ .

Авторы письма ждут ответа от Минфина до конца рабочего дня пятницы, 11 января.

Под документом подписались Ричард Нил, глава комитета по путям и средствам, Максин Уотерс, глава комитета по финансовым услугам, Эллиот Энджел, глава комитета по международным делам, Адам Шифф, глава комитета по разведке, Элайджа Каммингс, глава комитета по надзору и реформе, Джеррольд Надлер, глава юридического комитета, а также председатель комитета национальной безопасности Бенни Томпсон.

19 декабря Минфин США сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "РусАл" и "Евросибэнерго", подконтрольные Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них, а компании изменят структуру управления. Сам бизнесмен при этом остается в санкционном списке. Отмена санкций вступит в силу, если Конгресс не примет за это время решения блокировать решение Минфина США.

Акции "Русала" снижаются в среду на 1,5% и торгуются около 2,6 гонконгских доллара за акцию на торгах в Гонконге.

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Теги: США, En+, Русал, Евросибэнерго, Олег Дерипаска

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