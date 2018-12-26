На склады сети алкогольных магазинов "Красное и белое" пришли с обысками

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия на складах сети алкогольных магазинов "Красное и белое" в Москве и ряде других регионов, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.

По его сведениям, проверяется возможный уход от налогов. О какой сумме идет речь, не уточняется. Также, по его словам, проверяется информация о наличии контрабандных продуктов.

"Красное & Белое" - российская сеть магазинов по продаже алкогольных и безалкогольных напитков, продуктов. Первый магазин был открыт в 2006 году. Головной офис компании находится в Челябинске, представительства есть более чем в 50 регионах. Как пишут "Ведомости", владелец сети Сергей Студенников занимает 115-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. В 2018 году журнал оценил его состояние в $950 млн. В октябре Bloomberg включил Студенникова в список долларовых миллиардеров.