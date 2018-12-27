Главные новости
В РоссииРабота сети "Красное и Белое" оказалась парализована из-за обысковЭкономикаМинтруд прогнозирует увольнение более 230 тыс. россиян в ближайшее времяВ России"Яндекс" перестал выдавать ссылку на официальную страницу мессенджера Telegram
В России

Работа сети "Красное и Белое" оказалась парализована из-за обысков

Компанию проверяют на предмет торговли контрафактом и неуплаты налогов

Работа сети "Красное и Белое" оказалась парализована из-за обысков
Фото: ТАСС, Максим Григорьев

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В сети "Красное и Белое" сообщили, что работа компании полностью парализована из-за обысков и изъятия документации на складах и в офисах компании в минувшую среду.

"Мы подтверждаем, что 26 декабря около 09:00 утра по московскому времени одномоментно на всех складах компании и в офисе начаты обыски с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН. Основание обысков, озвученное силовиками: подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов", - говорится в сообщении сети.

Вместе с тем, в одном из магазинов сети "Красное & Белое" в Екатеринбурге "Интерфаксу" сообщили, что магазины сети в четверг работают по обычному графику, как и в среду. "Работаем в обычном режиме ", - сказал собеседник агентства. В Челябинске магазины также работают в штатном режиме, сообщили корреспонденту агентства сотрудники.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в среду проводили следственные действия на складах сети алкогольных магазинов "Красное и Белое" в Москве и других регионах.

"Красное & Белое" - российская сеть магазинов по продаже алкогольных и безалкогольных напитков, продуктов. Первый магазин был открыт в 2006 году. Головной офис компании находится в Челябинске, представительства есть более чем в 50 регионах. Как пишет газета "Ведомости", владелец сети Сергей Студенников занимает 115-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. В 2018 году журнал оценил его состояние в $950 млн. В октябре Bloomberg включил Студенникова в список долларовых миллиардеров.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва, Красное и Белое

Новости по теме

В России
"Яндекс" перестал выдавать ссылку на официальную страницу мессенджера Telegram"Яндекс" перестал выдавать ссылку на официальную страницу мессенджера Telegram
В компании пояснили, что сайт мог исчезнуть из поисковой выдачи из-за попадания в реестр запрещенных Роскомнадзором страницПодробнее
 Работа сети "Красное и Белое" оказалась парализована из-за обысковРабота сети "Красное и Белое" оказалась парализована из-за обысков
Компанию проверяют на предмет торговли контрафактом и неуплаты налоговПодробнее
 Запущенные с космодрома "Восточный" спутники выведены на целевую орбитуЗапущенные с космодрома "Восточный" спутники выведены на целевую орбиту
Четвертый запуск с "Восточного" прошел успешноПодробнее
 СК проверит все уголовные дела, по которым были вынесены оправдательные приговоры в МосквеСК проверит все уголовные дела, по которым были вынесены оправдательные приговоры в Москве
Бастрыкин пояснил, что решение связано с неудовлетворительной оценкой следствия судьямиПодробнее
Управделами президента РФ объяснило экономией закупку машин на 400 млн рублейУправделами президента РФ объяснило экономией закупку машин на 400 млн рублей
Дорогие европейские авто продадут и заменят корейскимиПодробнее
 Минобороны провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард"Минобороны провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард"
Зачетные испытания завершены, что позволяет поставить комплекс на вооружение в срокПодробнее
 Памфилова заявила, что расследование по выборам губернатора Приморья в сентябре замялиПамфилова заявила, что расследование по выборам губернатора Приморья в сентябре замяли
Глава ЦИК подчеркнула, что если выявленные "Голосом" нарушения на повторных выборах подтвердятся, победителем останется Олег КожемякоПодробнее
 Роскачество рассказало, как выбрать мандарины к новогоднему столуРоскачество рассказало, как выбрать мандарины к новогоднему столу
Самыми сочными оказались абхазские мандарины, но в ведомстве напомнили, что указанию сорта на ценнике не всегда стоит доверятьПодробнее
 Перестрелка произошла в центре КазаниПерестрелка произошла в центре Казани
Двое пострадавших в больницеПодробнее
 Россия и Белоруссия создадут рабочую группу по вопросам цены на газ и налогового маневраРоссия и Белоруссия создадут рабочую группу по вопросам цены на газ и налогового маневра
Силуанов по итогам переговоров воздержался от ответа на вопрос, удалось ли договориться по компенсации Минску убытков от налогового маневраПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 26 декабря6 фото
26 декабря
Фотохроника 26 декабря
Фотохроника 25 декабря6 фото
25 декабря
Фотохроника 25 декабря
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРабота сети "Красное и Белое" оказалась парализована из-за обысковЭкономикаМинтруд прогнозирует увольнение более 230 тыс. россиян в ближайшее времяВ России"Яндекс" перестал выдавать ссылку на официальную страницу мессенджера TelegramВ миреТрамп посетил Ирак с необъявленным визитомВ РоссииСК проверит все уголовные дела, по которым были вынесены оправдательные приговоры в МосквеВ РоссииУправделами президента РФ объяснило экономией закупку машин на 400 млн рублей

"Яндекс" перестал выдавать ссылку на официальную страницу мессенджера Telegram

"Яндекс" перестал выдавать ссылку на официальную страницу мессенджера TelegramВ компании пояснили, что сайт мог исчезнуть из поисковой выдачи из-за попадания в реестр запрещенных Роскомнадзором страниц Подробнее

Золотов рассказал про учебу внука в Англии

Греф заявил о спаде волны слухов об угрозе валютным вкладам

В Германии недовольный рождественскими подарками мальчик вызвал полицию

МВД РФ предложило ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев

В крупнейшем закрытом городе РФ задумались об отмене праздничных гуляний из-за гриппа

В Вооруженных силах Белоруссии сформировали IT-роту

Под Москвой ликвидирована лаборатория, производившая 25 тыс. таблеток "синтетики" в сутки

Канадец предстанет перед судом в КНР по делу о контрабанде наркотиков

Бегавшая по путям пассажирка спровоцировала сбой на оранжевой ветке московского метро

Картина Тициана "Венера и Адонис" останется в РФ до переговоров о ее покупке Пушкинским музеем

Работа сети "Красное и Белое" оказалась парализована из-за обысков

Работа сети "Красное и Белое" оказалась парализована из-за обысковКомпанию проверяют на предмет торговли контрафактом и неуплаты налогов Подробнее

Нефть Brent сдержанно подешевела до $54,25 за баррель

Два человека казнены в Японии за преступления 1988 года

В Индонезии перенесли маршруты полетов из района вулкана Кракатау

Что случилось этой ночью: четверг, 27 декабря

Секретный визит Трампа в Ирак, грядущие увольнения в России, успешный старт с "Восточного" Подробнее

Запущенные с космодрома "Восточный" спутники выведены на целевую орбиту

Запущенные с космодрома "Восточный" спутники выведены на целевую орбитуЧетвертый запуск с "Восточного" прошел успешно Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');