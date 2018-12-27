Работа сети "Красное и Белое" оказалась парализована из-за обысков

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В сети "Красное и Белое" сообщили, что работа компании полностью парализована из-за обысков и изъятия документации на складах и в офисах компании в минувшую среду.

"Мы подтверждаем, что 26 декабря около 09:00 утра по московскому времени одномоментно на всех складах компании и в офисе начаты обыски с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН. Основание обысков, озвученное силовиками: подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов", - говорится в сообщении сети.

Вместе с тем, в одном из магазинов сети "Красное & Белое" в Екатеринбурге "Интерфаксу" сообщили, что магазины сети в четверг работают по обычному графику, как и в среду. "Работаем в обычном режиме ", - сказал собеседник агентства. В Челябинске магазины также работают в штатном режиме, сообщили корреспонденту агентства сотрудники.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в среду проводили следственные действия на складах сети алкогольных магазинов "Красное и Белое" в Москве и других регионах.

"Красное & Белое" - российская сеть магазинов по продаже алкогольных и безалкогольных напитков, продуктов. Первый магазин был открыт в 2006 году. Головной офис компании находится в Челябинске, представительства есть более чем в 50 регионах. Как пишет газета "Ведомости", владелец сети Сергей Студенников занимает 115-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. В 2018 году журнал оценил его состояние в $950 млн. В октябре Bloomberg включил Студенникова в список долларовых миллиардеров.