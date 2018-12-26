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Инспектора ФСИН в Самаре задержали за взятку в 1,5 млн рублей за помощь в УДО

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники управления ФСБ России по Самарской области задержали в среду в Самаре сотрудника регионального управления ФСИН при получении крупной суммы денег, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УФСБ.

"Адвокат и старший инспектор - сын замначальника Главного управления ФСИН по Самарской области - взяли 1,5 млн рублей, обещая оказать помощь в условно-досрочном освобождении. Завтра материалы будут переданы в СКР для возбуждения уголовного дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество"", - сказал представитель ведомства, не называя фамилий фигурантов.

Собеседник агентства отметил, что оба задержанных признали факт получения ими денег.

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Теги: Самара, ФСИН

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