Заключенные сургутской колонии пожаловались на требующих взятки сотрудников ФСИН

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) проводят проверку сведений заключенных колонии N11 в Сургуте, жалующихся на взятки сотрудникам учреждения. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" начальник пресс-службы регионального УФСИН Азамат Азнагулов.

"В данный момент идет проверка. По ее окончании можно будет сделать выводы", - сказал собеседник агентства.

"Она началась раньше", - добавил Азнагулов без уточнения подробностей, отвечая на вопрос идет ли проверка по сообщениям СМИ.

Ранее Русская служба "Би-би-си" сообщила, что заключенные исправительной колонии №11 в Сургуте (ХМАО) и их родственники утверждают, что платят сотрудникам данного учреждения "за спокойную жизнь". По данным издания, перевод в изолятор можно избежать с помощью денег, стройматериалов, сауны и туш баранов.