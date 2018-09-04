В подмосковном парке "Патриот" построят главный храм ВС РФ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны построит в подмосковном парке культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот" главный храм ВС РФ, сообщил на селекторном совещании во вторник министр обороны Сергей Шойгу.

"Сейчас Минобороны реализует план строительства в парке "Патриот" главного храма Вооруженных сил. Эта идея получила одобрение общественности, органов государственной власти, военного управления, священноначалия и была воплощена в визуальной концепции проекта храмового комплекса", - сказал Шойгу.

Он отметил, что в конце августа впервые было проведено широкомасштабное учение по морально-психологическому обеспечению войск. В нем приняли участие представители военного духовенства всех округов и флотов. Под единым руководством отработаны вопросы организации духовно-просветительской работы с личным составом. По словам Шойгу, воинские православные храмы оказывают в этом неоценимую помощь.

Министр сообщил, что новый храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, православных священников и граждан России. На его территории разместится выставочная экспозиция, посвященная истории становления российского государства и Вооруженных сил. Для содействия строительству создан благотворительный фонд "Воскресение".