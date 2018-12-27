Физики сократили стоимость будущего новосибирского коллайдера в 2 раза

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Стоимость проекта будущего новосибирского коллайдера - "Супер чарм-тау фабрики" - может быть уменьшена в 1,5-2 раза. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" замдиректора Института ядерной физики им.Г.И.Будкера (ИЯФ) Евгений Левичев.

Он отметил, что обновленный проект позволил отказаться от некоторых дорогостоящих комплектующих, что, однако, не должно сказаться на производительности установки. "Уменьшение стоимости - в 1,5-2 раза", - подчеркнул Левичев.

Он также заявил журналистам в четверг, что обновленный проект установки предусматривает уменьшение ее периметра с 800 до 500 м. Создан проект универсального детектора частиц для коллайдера.

В настоящее время проект частично финансируется за счет грантов, которые выигрывает институт. Общая стоимость первоначального проекта - около 40 млрд рублей.

По словам Левичева, обновленный проект был представлен мировому научному сообществу в декабре на совещании в университете "Париж - Юг" в Орсэ, где также рассматривался аналогичный китайский проект.

Он также сообщил, что готовится заявка на финансирование проекта в рамках гранта Еврокомиссии "Развитие большой физической инфраструктуры в Европе и России" общим объемом 25 млн евро.

"Мы оцениваем ту часть, которая может выпасть на нашу долю, то есть на "Супер чарм-тау фабрику", в 2 млн евро. При этом какая-то существенная часть, это же европейский грант, будет потрачена на европейские лаборатории, с обязательным условием: они должны делать что-то по нашим заказам, по нашим указаниям для "Супер чарм-тау фабрики", - отметил Левичев.

Как сообщалось, ИЯФ к концу 2019 года должен подготовить проект "Супер чарм-тау фабрики" и технико-экономическое обоснование, по которому руководство страны примет решение о финансировании строительства коллайдера.

ИЯФ уже вложил в реализацию проекта около $40 млн из внебюджетных средств института, построена часть инфраструктуры, необходимой для коллайдера. Проекты зданий и сооружений, которые предполагается построить, подготовлены за счет средств федерального бюджета.

Светимость, то есть число наблюдаемых за секунду столкновений элементарных частиц в строящемся коллайдере должна быть примерно в 1 тыс. раз больше, чем то, что достигнуто на настоящий момент в институте и даже больше, чем у Большого адронного коллайдера. В случае запуска ускорителя эксперименты, требующие сейчас нескольких лет, можно будет проводить в течение нескольких недель, тем самым повышается вероятность зафиксировать редкие или не предусмотренные современной теорией процессы, и способствовать поиску новой формы материи.