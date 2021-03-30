Проект новосибирской "Супер чарм-тау фабрики" вошел в финальную стадию

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российский проект электрон-позитронного коллайдера ("Супер чарм-тау фабрики") в Институте ядерной физики (ИЯФ, Новосибирск) находится в финальной стадии разработки, сообщает пресс-служба ИЯФ.

"Что касается новосибирского коллайдера, в данный момент продолжается оптимизация магнитной структуры, проводится детальное моделирование, тщательно изучаются эффекты, ограничивающие светимость и время жизни пучка, нелинейные эффекты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что развитие детекторной части новосибирского проекта происходит не только силами сотрудников ИЯФ, но также поддерживается программой Cremlin Plus, в рамках которой ИЯФ со своими зарубежными партнерами работают над созданием прототипов ключевых подсистем детектора: внутреннего трекера, дрейфовой камеры и системы идентификации заряженных частиц.

Ученые ИЯФ представили последние наработки по проекту электрон-позитронного коллайдера на международном рабочем совещании, которое прошло в онлайн-формате на площадке Научно-технического университета Китая. Ранее аналогичные встречи проводились в Орсе (Франция) в 2018 году и в Москве в 2019 году.

В настоящий момент существует два проекта электрон-позитронных коллайдеров. Один из них развивается в Китае (Хэфэй), второй – в России (Новосибирск). Основная цель экспериментов на этих установках класса мегасайенс – изучение частиц, содержащих очарованные кварки, изучение тау-лептонов и поиск новых физических эффектов, не описываемых Стандартной моделью.

Китайский проект электрон-позитронного коллайдера находится в настоящий момент в стадии развития. Прежде чем вступить в фазу реализации, проект крупной установки в Китае должен пройти несколько этапов, в том числе получение поддержки министерства науки и технологий КНР и местного правительства.

На совещании обсуждалась физическая программа проектов, детекторные и ускорительные технологии.

Ранее ученые ИЯФ изменили проект нового электрон-позитронного коллайдера таким образом, что его стоимость может быть уменьшена в 1,5-2 раза: обновленный проект установки предусматривает уменьшение ее периметра с 800 до 470 м, исключен ряд дорогостоящих решений без ущерба для точности измерений, при этом максимальная энергия в пучке увеличилась с 2,5 ГэВ до 3 ГэВ, что приведет к большему объему экспериментальных данных.

В настоящее время проект частично финансируется за счет грантов, которые выигрывает институт. Общая стоимость первоначального проекта – около 40 млрд рублей.

ИЯФ уже вложил в реализацию проекта около $40 млн из внебюджетных средств института, построена часть инфраструктуры, необходимой для коллайдера. Проекты зданий и сооружений, которые предполагается построить, подготовлены за счет средств федерального бюджета.

Светимость, то есть число наблюдаемых за секунду столкновений элементарных частиц, в строящемся коллайдере должна быть примерно в 1 тыс. раз больше, чем то, что достигнуто на настоящий момент в институте, и даже больше, чем у Большого адронного коллайдера. В случае запуска ускорителя эксперименты, требующие сейчас нескольких лет, можно будет проводить в течение нескольких недель. Тем самым повышается вероятность зафиксировать редкие или не предусмотренные современной теорией процессы и способствовать поиску новой формы материи.