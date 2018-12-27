Новосибирские физики подтвердили возможность создания плазменного реактивного двигателя

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Ученые Института ядерной физики имени Будкера (ИЯФ, Новосибирск) в начале 2019 года начнут серию экспериментов на новой установке по удержанию плазмы с параметрами, пригодными для создания ракетного двигателя, сообщил заместитель директора ИЯФ Александр Иванов журналистам в четверг.

"Сейчас установлено штатное оборудование на эту установку, и мы готовимся к началу экспериментов на ней уже в январе следующего года (2019-го - ИФ), которые должны в полном масштабе продемонстрировать (ее возможности - ИФ). Температура плазмы в ней - 100 тыс. градусов, плотность достаточно большая. (... ) Для двигателя - это прямо то, что нужно", - сказал Иванов.

По его словам, принципиальная возможность создания плазменной реактивной тяги уже доказана.

"Первые эксперименты показали, что эффект существует, космический мотор работает, и средство для уменьшения потерь из плазмы тоже работает", - отметил ученый.

При этом, сказал он, в качестве рабочего вещества в двигателе может использоваться вода.

Ранее Иванов сообщал журналистам, что в перспективе термоядерная установка позволит создать двигатели мегаваттной мощности, что значительно превышает расчетные показатели разрабатываемых ядерных электрореактивных двигателей и позволяет использовать ее для межпланетных перелетов.

Как сообщалось, установка основана на совершенно новом принципе - плазма в так называемой магнитной ловушке удерживается вращающимся магнитным полем, закрученным в спираль (винт Архимеда).

В зависимости от направления вращения магнитного поля плазма в установке либо "тормозится", в результате чего увеличивается время удержания плазмы, либо, напротив, ускоряется, что, в случае ракетного двигателя, создает реактивную тягу.

Использовать для удержания плазмы открытые, то есть незамкнутые магнитные ловушки для плазмы при проведении управляемой термоядерной реакции предложил еще в 1950-е гг. основатель ИЯФ Гирш Будкер. Устройство получило название "пробкотрон Будкера" - технически более простой и надежный способ по сравнению с традиционным, так называемым "токамаком".