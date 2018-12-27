В Генпрокуратуре согласились с ухудшением качества работы следствия

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Генеральной прокуратуре согласились со снижением качества работы следователей.

"По поводу следствия и доследственных проверок скажу, что, конечно, ухудшается качество, мы не раз об этом высказывались, но достаточно полномочий для исправления ситуации прокуроры не имеют. Более того, восполнить в суде какие-то пробелы, которые были допущены на стадии предварительного расследования, не всегда возможно", - заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в эфире ведомственного интернет-канала.

По его словам, за 11 месяцев текущего года на досудебной стадии уголовного судопроизводства прокурорами было выявлено более 4,5 млн нарушений закона из которых почти 1,3 млн нарушений были по делам, находящимся в производстве следствия и дознания.

"В результате рост количества нарушений составил 5,7% по сравнению с прошлым годом", - резюмировал Куренной.

Ранее председатель Мосгорсуда Ольга Егорова в интервью "Интерфаксу" сообщила, что за первые полгода действия закона о расширении полномочий коллегии присяжных, шесть из одиннадцати рассмотренных в районных судах уголовных дел завершились оправдательными вердиктами.

"О чем это говорит? Безусловно, о сильной работе стороны защиты, но и низком качестве сбора и представления доказательств стороной обвинения. Следователи, увы, разучились собирать и анализировать доказательства", - сказала она.

После этого, официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил подчиненным проанализировать качество расследованных в Москве уголовных дел, по которым столичные суды вынесли оправдательные приговоры.

По ее словам, "будет проведена масштабная аналитическая работа, цель которой - тщательно изучить материалы этих дел, объективно оценить качество проведенного по ним предварительного следствия, обоснованность принятых процессуальных решений и дать оценку профессионализму следователей и сотрудников контролирующих подразделений ведомства".

"В случае, если будут выявлены нарушения, в отношении должностных лиц, которые допустили их, либо не приняли исчерпывающих мер к сбору и фиксации качественной доказательной базы, при наличии оснований будут приняты меры дисциплинарного характера", - сказала Петренко.