За три года более 11 тысяч чиновников привлечены к ответственности за неоплату госконтрактов

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуре России констатируют снижение размера долгов перед предпринимателями по исполненным государственным и муниципальным контрактам.

"Ежегодно после госреагирования предпринимателям возвращается более 30 млрд рублей. За три года удалось погасить долги предпринимателям почти на 100 млрд рублей, прокурорами внесено 17 тысяч представлений, к административной ответственности привлечены 11 тысяч чиновников, расследуются 159 уголовных дел", - сообщил начальник управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генпрокуратуры Алексей Пухов в эфире ведомственного интернет-канала.

По его словам, несмотря на ежегодное снижение, в середине прошлого года сумма долга предпринимателям превышала 23 млрд рублей.

Пухов отметил, что большая часть задолженности возникает в результате неоплаченных муниципальных контрактов.