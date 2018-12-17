Главные новости
МоскваКровля производственного здания обрушилась в подмосковном ДзержинскомВ миреНовой "Мисс Вселенная" стала представительница ФилиппинМоскваВремя парковки в центре Москвы сократилось в три раза после повышения тарифов
В России

Мужчина с ребенком провалились под лед на автомобиле в Хабаровском крае

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Следователи в Хабаровском крае устанавливают обстоятельства гибели мужчины и его сына в провалившейся под лед машине.

Пресс-служба СУ СКР по региону сообщает, что уже возбуждено уголовное дело - по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, вечером 16 декабря мужчина на легковом автомобиле "Тойота Камри" катался со своим сыном по селу Троицкое Нанайского района. В какой-то момент машина выехала на лед реки Амур и попала в полынью. Автомобиль ушел под воду в 500 метрах от берега.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции и МЧС России по Хабаровскому краю. Тела погибших пока не найдены.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Хабаровский край

Новости по теме

В России
Число жертв обрушения на заводе в Подмосковье достигло трех человекЧисло жертв обрушения на заводе в Подмосковье достигло трех человек
По предварительным данным, больше под завалами людей нетПодробнее
 Суд нашел недостатки в иске главы Росгвардии Золотова к НавальномуСуд нашел недостатки в иске главы Росгвардии Золотова к Навальному
Истцу, который требует от оппозиционера 1 млн рублей и опровержение, надо устранить недостатки до 9 январяПодробнее
 Гуцериев опроверг заявления Запашного о строительстве площадки для Cirque du SoleilГуцериев опроверг заявления Запашного о строительстве площадки для Cirque du Soleil
Группа "Сафмар" обвинила гендиректор Большого московского цирка в том, что он ввел Путина в заблуждениеПодробнее
 МБР "Сармат" поступит на вооружение РВСН в 2021 годуМБР "Сармат" поступит на вооружение РВСН в 2021 году
Комплекс "Авангард" с гиперзвуковым боевым оснащением заступит на дежурство в 2019 годуПодробнее
Кожемяко сохранил лидерство по итогам обработки половины протоколов на выборах ПриморьяКожемяко сохранил лидерство по итогам обработки половины протоколов на выборах Приморья
По данным ЦИК, врио главы региона набирает 60,13%, за ним кандидат от ЛДПР Андрейченко с 26,09%Подробнее
 Оштрафованы виновные в нарушениях на втором туре выборов губернатора ПриморьяОштрафованы виновные в нарушениях на втором туре выборов губернатора Приморья
В СПЧ констатировали, что правоохранительные органы никак не информируют СМИ и общественность о ходе проверокПодробнее
 Кожемяко лидирует с большим отрывом на выборах губернатора ПриморьяКожемяко лидирует с большим отрывом на выборах губернатора Приморья
Центризбирком посчитал уже 14,5% голосовПодробнее
 Вертолет Ми-8 упал под ТомскомВертолет Ми-8 упал под Томском
По данным источника "Интерфакса", на его борту находилось 22 человека, есть пострадавшиеПодробнее
 Сообщение о скупке голосов на участке в Приморье передали в полициюСообщение о скупке голосов на участке в Приморье передали в полицию
Также было устранено нарушение на одной из участковых избирательных комиссийПодробнее
 Повторные выборы губернатора стартовали в ПриморьеПовторные выборы губернатора стартовали в Приморье
За пост главы региона будут бороться четыре кандидатаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 декабря7 фото
14 декабря
Фотохроника 14 декабря
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Крушение скоростного поезда в Анкаре6 фото
13 декабря
Крушение скоростного поезда в Анкаре
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваКровля производственного здания обрушилась в подмосковном ДзержинскомВ миреНовой "Мисс Вселенная" стала представительница ФилиппинМоскваВремя парковки в центре Москвы сократилось в три раза после повышения тарифовВ РоссииМБР "Сармат" поступит на вооружение РВСН в 2021 годуВ миреМощный взрыв произошел у здания греческого телеканалаВ миреСенату США представят новый отчет о "российском вмешательстве" в выборы в пользу Трампа

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 18 декабря

Кремль заявил, что не вправе вмешиваться в церковные дела Украины

В Кремле подтвердили, что встреча Путина и Абэ может пройти 21 января

"Оппозиционный блок" потребовал от Порошенко рассекретить соглашение с патриархом Варфоломеем

Нетаньяху пригласил Путина в Израиль

В Тобольске помощник капитана теплохода оштрафован за убийство лебедей ради еды

Фигуранта дела "Седьмой студии" Малобродского выписали из больницы

На владимирскую колонию завели дело из-за фальсификации данных о комнате для свиданий

В Красноярске на новогоднем утреннике у мэра школьницу придавило тяжелой конструкцией

Ассоциация театральных критиков назвала Серебренникова "Человеком года"

Крыша на подмосковном заводе рухнула из-за работ по утеплению

Крыша на подмосковном заводе рухнула из-за работ по утеплениюСледователи возбудили уголовное дело по факту обрушения в Дзержинском Подробнее

Забастовка сотрудников Amazon в ФРГ поставила под угрозу доставку рождественских подарков

Пострадавшие клиенты туроператора "Матрешка Тур" смогут получить компенсации

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января снизится на треть

Поставки кормов для животных из Китая в Россию запрещены из-за АЧС

Volkswagen отзовет в РФ 4,3 тыс. кроссоверов Tiguan из-за проблем с электрикой

Лавров пообещал, что Россия не будет воевать с Украиной

Глава торгового дома "Настюша" стал фигурантом дела о невыплате зарплаты

Восемь развязок на МКАД реконструируют до конца 2022 года

Бывший сотрудник колонии в Марий Эл осужден за ранение ножом заключенного

В НАСА заявили, что охлаждение отношений США и РФ не отразилось на сотрудничестве по космосу

Мужчина с ребенком провалились под лед на автомобиле в Хабаровском крае

Москвич, поднявший росгвардейца в метро, оштрафован на 20 тысяч рублей

Лавров пообещал Киеву такой ответ на провокации, что "мало не покажется"

На Украине пройдет внеочередное заседание синода УПЦ Московского патриархата

Британский генпрокурор призывал сместить премьера-министра после Brexit

Назван состав сборной России на третий этап Кубка мира по биатлону

Он пройдет в чешском Нове Место с 20 по 23 декабря, в программе соревнований – спринты, гонки преследования и масс-старты Подробнее

Житель Копейска получил условный срок за антиправославный пост и шпионские видеокамеры

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');