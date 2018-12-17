Мужчина с ребенком провалились под лед на автомобиле в Хабаровском крае

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Следователи в Хабаровском крае устанавливают обстоятельства гибели мужчины и его сына в провалившейся под лед машине.

Пресс-служба СУ СКР по региону сообщает, что уже возбуждено уголовное дело - по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, вечером 16 декабря мужчина на легковом автомобиле "Тойота Камри" катался со своим сыном по селу Троицкое Нанайского района. В какой-то момент машина выехала на лед реки Амур и попала в полынью. Автомобиль ушел под воду в 500 метрах от берега.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции и МЧС России по Хабаровскому краю. Тела погибших пока не найдены.