Лидер ХАМАС 15 января посетит РФ и проведет переговоры с Лавровым

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Лидер палестинского движения "ХАМАС" Исмаил Хания посетит Москву, проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 15 января, заявил в пятницу спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"На 15 января у нас запланирована встреча с Лавровым", - сказал Богданов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он пояснил, что стороны будут обсуждать "ситуацию на Ближнем Востоке, палестино-израильское урегулирование, ситуацию на палестинских оккупированных территориях, особенно в секторе Газа, и, конечно, задачу восстановления палестинского единства", - добавил он.

Группировка ХАМАС в июле 2007 года взяла под контроль сектор Газа в ходе военного конфликта с палестинским движением ФАТХ. Группировка признана террористической Израилем, Канадой, США, Японией, ЕС. Это радикальное движение также запрещено в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС.

В России ХАМАС террористической организацией не признан. Руководители этой группировки неоднократно посещали Москву.