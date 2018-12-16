Лидер ХАМАС заявил о готовности встретиться с Аббасом

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Лидер палестинского движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа, Исмаил Хания заявил о готовности встретиться с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом, сообщает в воскресенье Times of Israel.

"Я готов встретиться с братом Абу Мазеном (Махмудом Аббасом) в Газе, в Каире или где-либо, чтобы организовать большую встречу палестинских лидеров", - заявил он, выступая в секторе Газа на массовой демонстрации по случаю 31-летия со дня образования ХАМАС.

В последний раз Хания и Аббас, являющийся также лидером организации ФАТХ, встречались в октябре 2016 года в Катаре. Конфликт между ФАТХ и ХАМАС произошел в 2007 году, в результате чего территория сектора Газа оказалась под управлением ХАМАС. На Западном берегу реки Иордан власть удержал Махмуд Аббас и его сторонники. Затем стороны несколько раз заключали перемирие.

В воскресенье в секторе Газа десятки тысяч палестинцев прошли маршем под зеленого цвета флагами в честь 31-летия со дня образования движения ХАМАС.

"Мы возлагаем наши надежды на Западный берег реки Иордан, являющийся основным местом событий и самым подходящим местом для разрешения конфликта с нашим сионистским врагом", - добавил Хания. Такое заявление он сделал спустя месяц после заключения перемирия между Израилем и сектором Газа, последовавшего за резким обострением конфликта между сторонами.

Ранее в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху направил предупреждение ХАМАС из-за стычек и насильственных инцидентов на Западном берегу реки Иордан.

"Я направил четкое послание ХАМАС. Мы не примем ситуацию, когда у нас есть перемирие в Газе и террор в Иудее и Самарии (Западном берегу реки Иордан - ИФ)", - приводят его слова израильские СМИ.