Палестинский посол сообщил о визите лидера ХАМАС в Москву 15 января

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Делегация радикальной палестинской группировки ХАМАС во главе с ее лидером Исмаилом Ханией может посетить Москву 15 января, сообщил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Делегация планирует посетить Москву примерно 15 января. Окончательной даты еще нет", - сказал Нофаль "Интерфаксу".

Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что Хания может посетить Москву с визитом в начале 2019 года. "Мы его пригласили. Он принял приглашение с признательностью", - сказал Богданов журналистам 21 декабря.

Ранее издающаяся в Лондоне арабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщала, что предстоящий визит лидера ХАМАС в Москву связан с российским планом примирения между Палестинской администрацией и ХАМАС. Газета предполагала, что Хания планирует выехать из сектора Газа в Египет, а затем направится в Москву во главе большой делегации ХАМАС. Как отмечают СМИ, помимо России руководство ХАМАС планирует посетить Катар, Турцию, Ливан, Судан, Кувейт и ряд других стран. Это будет первый зарубежный тур Хании после избрания главой политбюро ХАМАСа в мае 2017 года.

Израиль выразил России протест в связи с приглашением в Москву главы Политбюро радикальной палестинской группировки ХАМАС Исмаила Ханийи, сообщило 19 декабря издание NEWSru Israel. Протест был передан в МИД РФ и в посольство РФ в Тель-Авиве, отмечается в сообщении. Однако, по сообщению израильского телеканала "Десятка", российская сторона "отклонила претензии Израиля".

Группировка ХАМАС в июле 2007 года взяла под контроль сектор Газа в ходе военного конфликта с палестинским движением ФАТХ. Группировка признана террористической Израилем, Канадой, США, Японией, ЕС. Это радикальное движение также запрещено в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС.

В России ХАМАС террористической организацией не признан. Руководители этой группировки неоднократно посещали Москву.