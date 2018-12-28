Автобус в Нижнем Новгороде насмерть сбил женщину на переходе

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Водитель маршрутного автобуса в Нижнем Новгороде сбил на переходе несколько пешеходов, в результате погибла женщина, два ребенка доставлены в больницу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по региону в пятницу.

По данным полиции, около 09:00 мск водитель маршрутного такси, двигаясь по улице Акимова, проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил пешеходов, переходящих проезжую часть. В результате ДТП женщина погибла, двое детей были госпитализированы.

В пресс-службе полиции региона уточнили, что погибшая пенсионерка приходилась бабушкой пострадавшим детям.

Ранее сообщалось со ссылкой на источник в оперативном штабе ЧС, что водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в остановку.