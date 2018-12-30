Российская семья с ребенком погибла в ДТП в Финляндии

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Легковая машина врезалась в грузовик на севере Финляндии, погибли трое российских граждан - двое взрослых и ребенок, сообщает в воскресенье финский портал Yle.

Трагедия произошла в субботу на севере Финляндии возле города Оулу. Около трех часов дня легковая машина выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик.

"Полиция сначала обнаружила в машине тела двух взрослых в возрасте 30 лет и сообщила о смерти двух человек. Однако позже, при демонтаже автомобиля, на заднем сиденье было найдено тело ребенка школьного возраста. Все погибшие - граждане России, российские власти уже проинформированы об инциденте", - пишет издание.

Полиция считает, что семья погибла мгновенно в момент столкновения с грузовиком.

"Пока неясно, что стало причиной аварии. Дорога была мокрой и скользкой, но на колесах автомобиля были зимние шины в хорошем состоянии", - цитирует портал представителей полиции.

Водитель грузовика никаких серьезных повреждений не получил.