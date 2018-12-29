Футболист Мамаев не подавал заявление в полицию о побоях

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Футболист Павел Мамаев, обвиняемый в причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве, не подавал в полицию заявление о причинении ему побоев водителем Виталием Соловчуком, сообщил "Интерфаксу" адвокат Игорь Бушманов.

"Нет, Павел не писал такого заявления. В последнее время он писал только заявление на участие в футбольном матче", - сказал в субботу Бушманов.

Ранее в субботу ряд СМИ сообщил, что Мамаев подал заявление в полицию о том, что Соловчук нанес ему побои. Адвокат ранее сообщил "Интерфаксу", что полиция завершила расследование уголовного дела о драках в центре Москвы с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина.

"Обвинение стало еще более необоснованным. По эпизоду с Соловчуком всем обвиняемым переквалифицировали обвинение со ст. 116 УК РФ (побои) на ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений)", - заявил адвокат Мамаева. Статья 115 УК РФ по тяжести обвинения не отличается от ст. 116 УК РФ. Нет разницы и в наказании по обеим статьям. По ним предусмотрены обязательные или исправительные работы, ограничение свободы, арест до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Тверской суд Москвы 5 декабря продлил до 8 февраля арест Павла Мамаева, Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и их приятеля - Александра Протасовицкого. Футболистам и Протасовицкому предъявлено обвинение в окончательной редакции по двум эпизодам умышленного причинения легкого вреда здоровья из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 115 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), а Кокорину - в трех эпизодах причинения легкого вреда здоровью и хулиганстве.

Мосгорсуд 19 декабря признал это решение законным и обоснованным.

В деле идет речь о двух драках с участием футболистов утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.